17/02/2025 16:33

【外圍經濟】對日本央行加息押注升溫，資產管理公司看漲日圓

《經濟通通訊社17日專訊》市場對日本央行將再次加息的猜測不斷升溫，機構投資者對日圓的看好程度達到2021年3月以來之最。



根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據，截至2月11日當周，資產管理公司持有的日圓淨多頭頭寸達到約4年來的最高水平。隔夜指數掉期顯示，日本央行7月底前加息的概率超過80%。



瑞穗證券駐東京首席全球策略師大森昭樹表示，資產管理公司開始認為日本央行的加息意願比最初想像的強烈。許多人預計終端利率將在1厘，但人們亦開始擔心利率預期升到1厘以上的速度會比預期更快。



日圓今年在G-10貨幣中兌美元表現最佳，與過去4年的持續下跌形成鮮明對比。每美元現報151.92日圓。(rc)