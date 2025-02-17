17/02/2025 15:53

【外圍經濟】分析預料澳央行本周減息，新西蘭央行繼續下調利率

《經濟通通訊社17日專訊》澳洲及新西蘭央行將於周二(18日)及周三(19日)議息。市場預計澳洲央行將會啟動減息，減幅0.25厘至4.1厘。該國指標利率自2023年11月以來一直處於4.35厘。



星展香港環球市場策略師李若凡表示，其他主要央行去年已開始減息，但澳洲央行至今仍維持息率不變，加上當地經濟數據未如預期般好，失業率有所上升，而通脹亦見降溫，認為澳洲央行當前減息壓力大，全年減息3次的預測合理。



新西蘭央行方面，市場預期會連續第4次會議減息，之前3次累計已減幅1.25厘。李若凡估計，今次很大機會減息0.5厘至3.75厘，但考慮到去年第4季當地通脹高於預期，估計往後減息步伐會放緩，全年可能累計減息1厘。(rc)