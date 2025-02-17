17/02/2025 16:33

渣打香港夥香港電訊等設合資公司，籌備發行與港元掛勾穩定幣

《經濟通通訊社17日專訊》渣打香港、安擬集團及香港電訊(06823)已達成協議，將成立合資公司，期望在新的監管制度1下向金管局申請牌照，發行與港元掛勾的穩定幣。



渣打集團行政總裁溫拓思表示，積極參與各式各樣有關央行數碼貨幣、代幣化存款及穩定幣的項目，並推出業務方案和產品，為數碼資產市場提供服務。穩定幣作為具實際用例的公共區塊鍵工具，在整個數碼資產生態中擔當關鍵角色。



渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，作為一家參與金管局穩定幣發行人沙盒的銀行，渣打期待與合作夥伴成為首批發行人，推出與港元掛勾的穩定幣，為香港帶來嶄新的交易媒介，並為本地金融市場發展揭開新的一頁。



香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，相信發行與港元掛勾的穩定幣將有助提升支付效率、簡化交易流程，並透過先進的Web3技術帶來更高安全性和透明度，惠及整個零售行業。



安擬集團總裁歐陽杞浚表示，能夠在金管局的監管框架下，成為首批發行與法定貨幣掛勾的穩定幣公司之一，進一步堅定了集團對香港成為全球Web3中心的美好前景的信心。(bi)