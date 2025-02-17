17/02/2025 09:00

LME倉儲營運商Henry Diaper有意在港設金屬倉庫

《經濟通通訊社17日專訊》繼上月港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)把香港納入為金屬許可交付地點後，LME認證的英資倉儲營運商Henry Diaper董事長John Harvey接受《信報》訪問時透露，有意在港設立金屬倉庫，正與數家香港倉庫公司磋商，並已接近談妥基本原則，期望最快本月達成臨時協議，以向LME提交申請。



*Henry Diaper料最快本月拍板*



有份推動的香港能源礦產與大宗商品聯合會(HKEMCA)期望，首個倉庫可在3-6個月內落地，尋求政府大力支持，推動更多生產及貿易商在港交易。



*潛在倉庫選址屯門*



報道指，Harvey透露，潛在可進一步合作的香港倉庫公司有3家，均為本地的大型業者，擁有現成可用的倉庫。Harvey有信心倉庫可獲LME批准，估計審批過程約2個月。據悉，潛在倉庫選址位於屯門，暫未清楚初始規模。



Harvey透露，以往曾探索台灣的發展機會，但認為香港靠近有龐大需求的內地，且熟悉中國及歐美做法，較具吸引力。雖然香港成本相對較高，但有金屬生產商的支持，他相信這盤生意不會虧損。



Henry Diaper是一家位於英國利物浦的私營公司；目前在LME倉庫網絡中經營5個倉庫，均坐落於利物浦，規模較其他跨國公司如C. Steinweg、Henry Bath等為小。(cl)

