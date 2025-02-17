17/02/2025 14:09

許正宇：將放寬新投資移民計劃資產評估，擬擴本港金屬倉儲

《經濟通通訊社17日專訊》政府去年3月啟動新資本投資者入境計劃(CIES)，財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府將進一步放寬資產評估要求，並接受通過合資格私人公司進行的投資；此外，還將優化基金和單一家族辦公室的稅務制度，並推出新的公司遷冊制度，以吸引更多國際企業在香港設立辦公室或遷冊。



許正宇出席亞洲證券業與金融市場協會年度會議致辭時稱，政府將推動建設及發展世界級的黃金倉儲設施，致力增加香港大宗商品的倉儲量，除貴金屬外，亦包括基本金屬(Base metal)，將促進倫敦金屬交易所(LME)在香港設立認可倉庫。



他續指，為了進一步提升本港股市效率和流動性，以及進一步完善香港的上市制度和交易機制，其中就有關優化首次公開招股市場定價及公開市場的建議的諮詢，將於3月19日完結。他提到，去年宣布將促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道，證監會將於本月發布通函澄清對授權基金的要求，亦會在幾個月內發表討論文件，徵求行業對允許零售投資者投資上市替代基金可行性的意見。另外，政府去年已就穩定幣條例草案刊憲，以在香港引入法幣穩定幣發行人的監管制0度。



他指，香港將繼續成為連接內地資本市場與世界其他地區的理想門戶，並為國際企業和投資者提供進入粵港澳大灣區、內地，以至中東和東盟等地區投資機會的首選平台。香港將繼續擴大綠色和可持續債券的發行規模，推動與內地金融市場的互聯互通計劃，還將與內地監管機構合作，推動包括人民幣期貨在內的新金融產品引入香港市場。(cl)