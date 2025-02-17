17/02/2025 16:36

《本港經濟》12月商品出口貨量按年升2.3%，全年升4.9%

《經濟通通訊社17日專訊》政府統計處公布，2024年12月，香港的商品整體出口貨量按年上升2.3%，而商品進口貨量則下跌3.6%。2024年全年比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升4.9%及2.6%。



經季節性調整的數字顯示，2024年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨量大致維持不變，而商品進口貨量則下跌0.8%。



2024年12月，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升2.7%及2.3%。2024年全年，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.6%及3.2%。



貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2023年同期比較，這指數在2024年12月及2024年全年均上升0.4%。(cl)