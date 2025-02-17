17/02/2025 17:31

財庫局：代幣化禁制令為處理虛擬資產領域法律事宜樹立先例

《經濟通通訊社17日專訊》香港高等法院早前首次批准通過區塊鏈技術，向兩個涉嫌詐騙的虛擬資產錢包地址送達「代幣化禁制令」(Tokenised Injunction Order)，財經事務及庫務局指出，裁決為完善虛擬資產和數碼貨幣等的規管與保障推進重要的一步，為處理虛擬資產領域的法律事宜提供切實可行的解決方案，也為香港日後處理類似案件樹立重要先例。



財庫局在社交平台表示，香港作為國際金融中心，一直致力於推動金融科技發展，完善相關法律框架亦至為關鍵。善用創新技術處理法律事宜，有助提高香港對虛擬資產市場參與者的法律保障。去年底，當局向立法會提交《穩定幣條例草案》作審議，草案賦予金融管理專員必要的監管、調查和執法權力去處理與穩定幣相關的活動，為法幣穩定幣有可能發展為獲普遍接受的支付媒介早作準備。



*Consensus一連3天在港舉行香港大會*



局方指，為了更好把握第三代互聯網(Web3)時代帶來的無限機遇，政府會繼續秉持「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，為香港構建更健全的法律和監管制度，並以定位香港為開發虛擬資產的全球領導者，持續發展具國際性的虛擬資產產業為目標。



財庫局稱，明日起，備受Web3、區塊鏈和虛擬資產業界重視，具國際影響力的旗艦級高峰會Consensus將一連3天在香港舉行其香港大會。這是Consensus高峰會5年來首度於美國以外地方全面舉行，預計將吸引8000人參與，當中6000名參加者來自全球各地，行業公司創始人、行政總裁等人士將會雲集香港。政府將介紹香港推動連通傳統金融體系和虛擬資產巿場所作的措施，以及為保障投資者而完善的監管制度，吸引他們善用香港這個國際金融中心的獨有優勢，來港落戶或擴充其發展。(cl)