17/02/2025 19:01

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，百度公布業績

《經濟通通訊社17日專訊》澳洲央行公布議息結果，及百度公布業績，料為周二（18日）市場焦點。



*英倫銀行總裁講話，美國公布紐約聯儲製造業指數*



各國重要經濟活動方面，世界貿易組織(WTO)主要決策機構召開會議，討論貿易緊張局勢。周二本港時間11:30am，澳洲央行公布貨幣政策決定聲明，並召開記者會。5:30pm，英倫銀行總裁貝利就維護和加強開放金融市場講話。



數據方面，周二11:30am（本港時間．下同），澳洲公布官方指標利率，料由4.35%降至4.1%，料由4.35%降至4.1%。3:00pm，英國公布1月失業率。4:30pm，香港公布1月失業率，經季節調整料維持於3.1%。9:30pm，美國公布2月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負12.6收窄至負2。11:00pm，美國公布2月NAHB房屋市場指數，料由47降至46。



在本港，明日公布業績的公司有:百度集團(09888)、希慎興業(00014)、怡俊集團控股(02442)等。



另外，美國聯儲局周四（20日）將公布議息紀錄。美國本周將公布1月房市指標，包括周三（19日）公布的建築許可與新屋開工，以及周五（21日）公布的成屋銷售數據。(wa)