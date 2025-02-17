17/02/2025 17:20

銀公:18間中小企融資專責小組參與銀行共同協商

《經濟通通訊社17日專訊》香港銀行公會公布，繼早前6間香港銀行公會商業銀行小組成員銀行，因應中小企業，尤其是建築業界面對資金流動壓力挑戰，帶頭在公平原則下共同協商客戶財務安排後，其他「中小企融資專責小組」的參與銀行亦全部同意加入，至今所有18間銀行，一起達至協助客戶解決財政困難的一致性目標。



銀公表示，在共同協商機制下，當中小企面臨突如其來的流動資金壓力時，可主動聯絡貸款銀行尋求協助。銀行在獲得客戶授權後，會與其他相關銀行聯絡，就其財務安排進行商討。銀行會按照個別客戶情況，在可行的空間下盡量彈性處理，以減輕客戶資金流動性的壓力。銀行公會及銀行業界將繼續與工商界保持緊密聯繫，落實金管局的各項支持中小企措施，支援中小企應對各種營運挑戰及升級轉型。



參與銀行名單包括:中國銀行(香港)、交通銀行(香港)、東亞銀行、中信銀行(國際)、中國建設銀行(亞洲)、花旗銀行(香港)、大新銀行、星展銀行(香港)、富邦銀行(香港)、富融銀行有限公司、恒生銀行、香港上海滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)、南洋商業銀行、華僑銀行(香港)、上海商業銀行、PAO Bank及渣打銀行(香港)。(bn)