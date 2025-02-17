17/02/2025 11:26
《港元利率》隔夜息高見4.23厘，一個月拆息創逾三周新高
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息連續兩個交易日全線上揚，其中，隔夜息抽升120基點至4.23512厘，為1月28日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報3.87726厘，為1月22日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息報3.90929，見1月15日最高，六個月及一年期拆息分別升至3.94768厘和4.01923厘。
港元匯價今早最高曾見7.7804兌1美元，為1月21日後最高，最新報7.7808，較前收市價升0.04%。
國家主席習近平據報今日將與馬雲等多位科企領袖召開座談會，港股繼上周五急升逾800點後，恒指今早高開134點，暫時最高見22977，漲356點，再創逾四個月高，惟之後掉頭回落，暫時倒跌80點，報22540。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報3.90929，見1月15日最高，六個月及一年期拆息分別升至3.94768厘和4.01923厘。
港元匯價今早最高曾見7.7804兌1美元，為1月21日後最高，最新報7.7808，較前收市價升0.04%。
國家主席習近平據報今日將與馬雲等多位科企領袖召開座談會，港股繼上周五急升逾800點後，恒指今早高開134點，暫時最高見22977，漲356點，再創逾四個月高，惟之後掉頭回落，暫時倒跌80點，報22540。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.23512
|+120.691
|一周
|3.80208
|+18.113
|兩周
|3.84167
|+17.643
|一個月
|3.87726
|+20.428
|兩個月
|3.90929
|+11.828
|三個月
|3.90929
|+11.828
|六個月
|3.94768
|+5.595
|一年
|4.01923
|+3.036
資料來源：香港銀行公會