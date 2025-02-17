17/02/2025 11:26

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.23512 +120.691 一周 3.80208 +18.113 兩周 3.84167 +17.643 一個月 3.87726 +20.428 兩個月 3.90929 +11.828 三個月 3.90929 +11.828 六個月 3.94768 +5.595 一年 4.01923 +3.036

《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息連續兩個交易日全線上揚，其中，隔夜息抽升120基點至4.23512厘，為1月28日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報3.87726厘，為1月22日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息報3.90929，見1月15日最高，六個月及一年期拆息分別升至3.94768厘和4.01923厘。港元匯價今早最高曾見7.7804兌1美元，為1月21日後最高，最新報7.7808，較前收市價升0.04%。國家主席習近平據報今日將與馬雲等多位科企領袖召開座談會，港股繼上周五急升逾800點後，恒指今早高開134點，暫時最高見22977，漲356點，再創逾四個月高，惟之後掉頭回落，暫時倒跌80點，報22540。(cl)資料來源：香港銀行公會