17/02/2025 17:09

【企業盈喜】黑芝麻智能料去年虧轉盈賺不低於1億元人民幣

《經濟通通訊社17日專訊》黑芝麻智能(02533)公布，預期集團於2024年度錄得公司權益持有人應佔利潤淨額不低於1億元(人民幣．下同)，而截至2023年12月31日止年度虧損淨額約為48.55億元；並料錄得收入約4.5億元至5億元，較截至2023年12月31日止年度增長約44%至60%。



集團認為該等預期增長主要歸因於：自動駕駛產品及解決方案的收入增加，由於集團持續向國內領先的汽車原始設備製造商(OEMs)（包括比亞迪、東風及吉利等）和一級供應商出口芯片及解決方案等產品，且在量產車型中的使用數量穩步增加；集團產品線擴張及發展帶來的商用車領域市場滲透率的提高；及隨著相關政府政策的發布，集團於車路雲一體化等領域的收入增加；及向投資者發行的金融工具的公允價值收益主要由於投資者持有的附有優先權的股權的公允價值變動所致。(kl)