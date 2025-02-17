17/02/2025 10:01

《真知灼見－溫灼培》美國10年期債息跌穿4.5%非無因

《真知灼見》美國總統特朗普雖然不斷催促聯儲局盡快減息以刺激經濟，但面對3%的年通脹率以及他於2月初開始已逐步實施的關稅政策，預計美國國內物價將會上漲，這使得聯儲局減息的可能性降低。根據利率期貨市場的估計，聯儲局最快的減息時間可能要等到10月。此外，市場對未來美國利率變化的預期，也推高了近期美國國債的孳息率。



在當前的環境下，要降低美國短期利率未必可行。然而，由於10年期債息水平對美國經濟在多方面也會帶來影響，包括企業發債成本及按揭息率水平等，所以特朗普政府現正努力尋求別的方法來壓低長期債息。



*或降低SLR比率以壓抑債息*



美國財長貝森特本月初就曾指出，特朗普政府正關注美國10年期債息變化，並期望可把高企的孳息率壓下來。貝森特雖從來沒提出用哪方法把長債息率壓下來，但市場正猜測他會否把美國商業銀行的「補充槓桿比率」(SLR)降下來。這一比率是政府要求大型商業銀行持有額外資本以抵銷美國政府債務和央行存款的規定，這比率一旦被降低，商業銀行將可以有更多資金購買美國國債。當市場對美債需求增加，債價便有機會上升，債息便跌。事實上，市場有此猜測亦非無因，聯儲局主席鮑威爾於上周國會聽證會上就曾提出這一建議。正因市場普遍預期美國財政部會就改變此比率快將採取行動，上周五（14日）有投資者率先入市購買美國10年期國債，使其孳息率出現明顯下滑，上周五收報4.476%，再次跌穿4.5%這心理關位。



*美長債息跌利美股及日圓*



美國10年期債息變化對金融市場的影響亦重要，孳息率跌，有助支持美股，另外對美日債息變化極為敏感的日圓匯價亦可帶來推升作用，所以值得大家關注。今早於亞洲市場，日圓報151.83兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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