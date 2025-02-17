17/02/2025 12:12

《市場展望》DWS：市場波動性將加劇，金價再漲空間或受限

《環富通基金頻道17日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda指，自2024年11月以來，德國股市領漲歐洲，美國則位居第三，這樣的股市表現排名實屬罕見。美國市場落後的主因在於與人工智能(AI)趨勢息息相關的股票遭遇重挫。當一家來自中國的新競爭對手宣布成功研發出一款耗用更少數據與能源、成本僅為現有服務一小部分的AI助手時，市場單日蒸發了一萬億美元的市值。這暴露了美國股市高度集中化所帶來的風險。然而，這種市場集中化與其伴隨的脆弱性並不僅限於美國市場。儘管如此，對未來12個月美國及歐洲股市的展望仍保持樂觀。低盈利增長的十年已經結束。然而，前景並非一片坦途。隨著特朗普宣布下月起徵收新關稅，市場對政策軟化的希望正逐漸破滅，未來數月市場波動性或將加劇。地緣政治局勢升溫可能進一步拖累全球經濟前景。如果10年期美國國債收益率突破5%的臨界點，股市估值恐將遭受重大衝擊。



*美部分高度集中行業估值較高，企業盈利表現將成美股走勢關鍵*



美股市場並非全面高估，主要是部分高度集中的行業估值較高。目前，仍有一些行業的估值甚至低於其長期平均水平，例如消費必需品和醫療行業。然而，預期市場波動性將會增加，美國的周期性工業行業可能會出現亮點。



由於估值偏高，加上市場參與者對未來股市表現高度樂觀，使美股回調風險加劇。企業盈利表現將成為美股未來走勢的關鍵因素，尤其是科技公司，因為市場參與者預計其高速增長將延續至2025年和2026年。



*金價再漲需兩大關鍵：西方大幅增持金ETF，或地緣衝突再加劇*



去年黃金表現亮眼，其強勁漲勢在2025年初持續不減，並首次突破每盎司2800美元。未來12個月內，金價進一步上漲的空間可能受限。除非西方投資者大幅增持黃金ETF，或地緣政治衝突進一步加劇，否則金價難以出現顯著上漲。(wa)