17/02/2025 17:08

《神州經脈》習近平與馬雲等民企負責人座談，A股成交增13%

《神州經脈》中國國家主席習近平今日（17日）上午在北京出席民營企業座談會，並發表重要講話。阿里巴巴馬雲、華為任正非、小米雷軍等企業高管出席會議。分析人士認為，會議的召開釋放出積極訊號，不僅有助於鼓舞民企尤其科技企業家信心，也等於政府默認民企在科技創新、科技競爭中的重要地位。滬綜指窄幅震盪收高，升0.27%，報3355.83點，深成指收升0.39%，創業板升0.51%。滬深兩市全天成交1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2265億元或13%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2592，較上個交易日4時30分收盤價升62點子，三連升，創1月24日以來逾一月新高，全日在7.2424至7.2615之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1702，較上個交易日升4點子，兩連升，創2月7日以來逾一周新高，和市場預測偏離收窄至900餘點。



*今日新聞精選*



1. 據《新華社》報道，國家主席習近平今日上午在京出席民營企業座談會。在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要講話。據央視發布的獨家視頻，座談會上，坐在第一排的企業負責人包括阿里巴巴創辦人馬雲、華為創辦人任正非、比亞迪創辦人兼董事長王傳福、小米創辦人兼董事長雷軍、寧德時代創辦人兼董事長曾毓群、宇樹科技創辦人王興興等。新希望創辦人劉永好、韋爾股份董事長虞仁榮、黑龍江飛鶴乳業有限公司董事長冷友斌、正泰電器 董事長南存輝、銀河航天創辦人徐鳴等均有現身座談會。



2. 截至2月17日下午14:42，燈塔專業版數據顯示，電影《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)總票房（含點映及預售）超120.52億元，已超越《獅子王》，成為全球影史票房榜第10名。這也是前十位中唯一的亞洲動畫電影。美國電影網站Box Office Mojo數據顯示，截至2月17日，《哪吒2》在北美的票房破830萬美元，已經遠超《哪吒1》在北美創下的約370萬美元的票房成績。即《哪吒2》北美票房是《哪吒1》的2倍多。



3. 南韓個人資訊保護委員會表示，DeepSeek在南韓的新下載已自15日下午6時起暫停，待其根據《個人資訊保護法》完善後再將重啟。期間，南韓國內的所有應用商店均無法新下載DeepSeek App，此前已下載的用戶可以繼續使用。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上強調，中國政府一貫要求中國企業在嚴格遵守當地法律法規的基礎上開展海外運營，中方也希望有關國家避免採取將經貿科技問題安全化、政治化的做法。



4. 深圳市昨日已基於政務雲環境面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務；深圳福田區上線福田區政務大模型2.0版，基於DeepSeek開發了11大類70名「AI數智員工」，覆蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等，個性化定制生成時間從5天壓縮至分鐘級，公文格式修正準確率超95%，審核時間縮短90%，錯誤率控制在5%以內。廣州市近日也在政務外網正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型，並已完成DeepSeek-R1等模型深度適配國產硬件，推動AI大模型在民生政策解讀系統、12345熱線工單分派等政務領域應用。



5. 據內媒報道，中國兵器裝備集團（簡稱「兵裝集團」）官網「集團董事會」欄目今日更新內容顯示，周治平已調任到該集團，擔任集團公司董事、總經理、黨組副書記。今年2月9日，兵裝集團汽車業務板塊與東風汽車集團旗下多家上市公司發布公告，稱間接控股股東正在籌劃重組事項。內媒認為，周治平此次調任或與這一重組整合事件密切相關。



6. 中國汽車工業協會今日發布的數據顯示，1月乘用車產銷分別完成215.1萬輛和213.3萬輛，同比分別增長3.3%和0.8%。新能源汽車產銷量分別完成101.5萬輛和94.4萬輛，同比分別增長29%和29.4%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的38.9%。出口方面，汽車總體出口47萬輛，同比增長6.1%，其中新能源汽車出口15.0萬輛，同比增長49.6%。



7. 美國國務院網站刪除「不支持台獨」表述，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美國務院修改美台關係事實清單，涉台立場嚴重倒退，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。據指美國國務院網站除了刪除上述表述外，該頁面還提及台灣與五角大樓在科技和半導體研發項目方面的合作，並表示美國將支持台灣在「可行的情況下」成為國際組織的成員。



8. 據《第一財經》引述多個信源報道，上汽集團正與華為合作打造鴻蒙智行第五「界」--尚界，雙方合作採用智選車模式，並與華為終端簽協議，尚界所有車型將進入鴻蒙智行渠道銷售。報道又指，上汽集團對於與華為打造第五「界」的信息暫無回應。報道又提到，尚界第一款車將以上汽榮威旗下內部代號為「ES39」的車型作為雛形，搭載華為座艙和智駕，提供兩個純電續航版本，預計在今年四季度上市，覆蓋人民幣15萬元-25萬元售價區間市場，將成為最便宜的鴻蒙智行車型。(sl)