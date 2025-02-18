17/02/2025 09:00

【大國博弈】美國務院官網刪除「不支持台獨」表述

《經濟通通訊社17日專訊》美國國務院更新官網「美台關係」簡介頁面，刪除一直以來「不支持台獨」的表述，並支持台灣國際參與。



新版本的整句立場是：「我們期待兩岸分歧能以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式化解」。至於之前的版本是：「我們反對任何一方片面改變現狀；我們不支持台獨；我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」。



美國國務院又以「重要夥伴」來形容「美台關係」，指出台灣是美國的第七大貿易夥伴，而美國則是台灣的第二大貿易夥伴。台灣已是美國在貿易、投資、半導體及其他關鍵供應鏈等領域的「重要夥伴」。



不過現時的新版本仍提到，美國對台政策數十年來保持一致，美方長期以來遵守一中政策，而這項政策是以《台灣關係法》、美中三公報與對台六項保證為指引。



此外，美日韓三國外長上周六（15日）在德國慕尼黑舉行會談，並發表聯合聲明，表示支持台灣有意義地參與適當國際組織。(ry)