17/02/2025 09:00

【大國博弈】王毅︰若美國執意打壓，中國將奉陪到底

《經濟通通訊社17日專訊》中國外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，他在「中國專場」的主題講話時表示，中國對美政策保持著穩定性和連貫性，不會輕易翻烙餅；如果美國執意要打壓遏制中國，中國必將「奉陪到底」，必將堅定回擊美國的單邊霸凌行徑。



王毅說，中美兩個大國不能衝突起來，否則世界就要遭殃，還是要加強對話，增進理解，建立信任。國際社會期待中美開展合作，全球挑戰需要中美攜手應對，這也是中美兩國應當承擔的國際責任。



王毅表示，中方已準備好按照相互尊重、和平共處、合作共贏三個原則，同美方構建穩定、健康、可持續的雙邊關係，找到兩個大國在這個星球上的正確相處之道，希望美方同中方相向而行。但如果美方不願意，執意還要打壓中國、遏制中國，中方必將奉陪到底，必將堅定回擊美方的單邊霸凌行徑。(ry)