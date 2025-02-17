17/02/2025 09:41

【聚焦人幣】即期開升204點，潘功勝稱人幣匯率穩定是全球關鍵

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1702，較上個交易日升4點子，兩連升，創2月7日以來逾一周新高，和市場預測偏離收窄至900餘點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開204點子，報7.2450，上個交易日即期匯率收盤報7.2654。



中國人行行長潘功勝周日表示，穩定的人民幣匯率是全球金融和經濟穩定的關鍵，中國政府將繼續讓市場在匯率形成方面發揮決定性作用。中國將採取積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，強化逆周期政策調節。



中金公司外匯團隊最新觀點指出，本周繼續關注特朗普如何推進關稅政策以及俄烏談判，這將明顯影響全球風險偏好。對於人民幣匯率而言，近期美元偏弱、全球風險偏好改善的趨勢或有所延續，將有助於人民幣匯率的溫和升值。此外，中金稱，「若DeepSeek等主題能夠帶來中國資產持續性的預期修復，跨境資金的改善也有望緩解外部因素帶來的匯率壓力。」(jq)