17/02/2025 16:59

【聚焦人幣】人幣即期收升62點子報7.2592，創逾一月新高

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2592，較上個交易日4時30分收盤價升62點子，三連升，創1月24日以來逾一月新高，全日在7.2424至7.2615之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌35點子，報7.2617。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1702，較上個交易日升4點子，兩連升，創2月7日以來逾一周新高，和市場預測偏離收窄至900餘點。



市場人士表示，人民幣中間價能否重新恢復波動，還需要內外部環境共同配合，二季度之前美元仍可能有有調整的空間，短期關注待結匯資金會否轉向，中期則取決於美元能否破位下行。



招商銀行金融市場部最新觀點也認為，鑒於美強歐弱邏輯繼續強化以及特朗普言論的不確定性，美元仍具上行壓力，人民幣端重點關注人行中間價變化。



中金公司外匯團隊最新觀點指出，本周繼續關注特朗普如何推進關稅政策以及俄烏談判，這將明顯影響全球風險偏好。對於人民幣匯率而言，近期美元偏弱、全球風險偏好改善的趨勢或有所延續，將有助於人民幣匯率的溫和升值。(jq)