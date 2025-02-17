17/02/2025 09:18

【ＡＩ】深圳市全面啟用DeepSeek政務服務

《經濟通通訊社17日專訊》據《深圳特區報》報道，昨日(16日)深圳市基於政務雲環境面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，實現了基於DeepSeek的人工智能政務應用一體化賦能升級。此前深圳於2月10日已完成DeepSeek R1(671B)滿血版模型在政務雲上的部署，並於2月13日組織開展全市使用操作培訓，成為全省首個基於政務雲信創環境下全市部署應用DeepSeek的城市。



此次DeepSeek部署工作由深圳市政務服務和數據管理局組織開展。報道指，為了一體、集約、高效地推動政務領域人工智能建設和應用，前期，市政務服務和數據管理局已在政務雲環境建立了專門的華為昇騰智算專區，並推進人工智能通用支撐平台建設，為各區各部門提供統一的智能算力底座和中台服務支持。



深圳市政務服務和數據管理局相關負責人表示，未來深圳將以DeepSeek深度部署應用為新起點，以開放態度擁抱人工智能全棧技術和產品體系創新，建強數字政府智能中樞賦能人工智能建設，加速打造一批示範性強、顯示度高、帶動性廣、幹部群眾獲得感強的政務領域人工智能應用場景，推動全市人工智能產業和應用創新發展。(sl)