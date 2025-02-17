17/02/2025 09:43

【ＡＩ】銀河證券：全球AI+行業應用、端側AI料再迎繁榮期

《經濟通通訊社17日專訊》DeepSeek的低成本與高效能使內地各個相關行業爭相應用，深圳市政務雲近日也部署了DeepSeek，提升人工智能政務服務。中國銀河證券研報表示，DeepSeek火爆全球並影響全球人工智能產業鏈格局，以AI Agent為代表的AI應用及端側AI有望迎來爆發期。DeepSeek AI助手一經推出已成為全球增速最快的AI應用之一，目前日活用戶量已經突破3000萬。



研報認為，DeepSeek通過架構優化和訓練方法革新降低單次訓練和推理的算力需求，壓縮成本至行業極低水平，但並未打破Scaling Laws(縮放定律)的本質與創新邊界，算力需求依然長期增長，由於低成本將大幅推動應用普及，未來推理算力將接棒訓練算力成為算力消耗主力，全球AI+行業應用、端側AI預計將迎來新一輪繁榮期。(sl)