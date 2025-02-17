17/02/2025 10:11

【ＡＩ】中信建投：DS用戶激增及騰訊接入，刺激本地化部署需求

《經濟通通訊社17日專訊》內地各大雲廠商陸續接入DeepSeek，其中百度搜索和文心智能體平台宣布，將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能；騰訊微信近日也在「搜索」中灰度測試由DeepSeek-R1提供回答的「深度思考」功能。中信建投研報稱，DeepSeek-R1作為開源模型躋身全球第一梯隊，加速AI廠商內捲。在用戶量激增下DeepSeek頻繁出現「服務器繁忙」提示的背景下，以及騰訊宣布接入DeepSeek模型刺激下，均有望帶動API(應用程式介面)調用量增加和本地化部署需求。



研報指出，DeepSeek服務器繁忙，一定程度反映出大模型服務在高併發場景下的穩定性挑戰。通過API調用分流與模型本地化部署，用戶能夠解決上述問題。其中，由於DeepSeek本身開源，C端用戶可以調用其他部署DeepSeek模型的第三方雲廠商API，借助其彈性算力資源實現分流訪問。同時，蒸餾後的輕量化模型使C端用戶本地化部署成為可能；而B端企業則可將完整版的DeepSeek模型私有化部署至自有服務器，既徹底杜絕數據外流風險，又能基於業務數據進行領域微調，打造專屬智能引擎。這種「數據閉環+自主可控」的模式，在金融、醫療等高合規要求行業尤為關鍵。



隨著百度等廠商近期顯著加快大模型降價、免費，甚至開源的步伐，有望進一步降低API接入門檻，加速AI普惠化進程；以及騰訊豐富生態加持下有望帶來更好的AI體驗。研報認為，這將利好有數據、有客戶、有場景的軟件企業，AI產品有望帶動公司ARPU(每使用者平均收入)提升和項目單價上升。同時，模型私有化需求增加，利好一體機、超融合和B端服務外包企業。(sl)