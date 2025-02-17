17/02/2025 10:51

【ＡＩ】鄭州為全市領導幹部開講堂教使用DeepSeek

《經濟通通訊社17日專訊》DeepSeek陸續接入各個相關行業甚至政府政務系統，但要應用之前還是要「識用」。河南鄭州就在上周六(15日)特別為全市領導幹部開設「問學前沿」講堂，邀請清華大學元宇宙文化實驗室主任、新媒體研究中心主任、新聞學院和人工智能學院雙聘教授沈陽，圍繞「AIGC(人工智能生成內容)與DeepSeek」作專題輔導。



河南省委常委、鄭州市委書記安偉出席講堂並講話，稱要以人工智能技術助推個人能力提升，全市黨員幹部要深入學習，熟練掌握DeepSeek等大模型的使用方法，充分運用人工智能輔助決策、分析解決問題，科學高效地推動工作，以「人腦+人工智能」增強個人能力、提高工作質效。



與會人員表示，下一步，將認真貫徹落實市委部署，全面安排部署和接入使用DeepSeek等大模型，加快推動人工智能技術賦能產業升級、社會轉型發展。(sl)