17/02/2025 11:11

【ＡＩ】廣州市政務外網部署上線DeepSeek多個模型

《經濟通通訊社17日專訊》深圳市政務服務已部署應用DeepSeek，廣州市政務服務和數據管理局近日也在政務外網正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型，並已經完成DeepSeek-R1等模型深度適配國產硬件，將通過政務專網算力推動人工智能大模型在民生政策解讀系統、12345熱線工單分派等政務領域應用。



同時，廣州市政務服務和數據管理局正籌劃構建基於DeepSeek的「1+3+N」智慧政務體系，打造支撐廣州「12218」現代化產業體系建設的數字化新引擎。據介紹，「1」是指以DeepSeek等國產人工智能大模型為核心驅動引擎；「3」是推動政務效能、城市治理以及民生服務三個先行場景建設，深化「AI+政務」實踐；「N」是指打造「多元共生」產業創新生態。



此外，廣州人工智能公共算力中心宣布正式部署接入DeepSeek，成為全國首個率先開放DeepSeek-R1 671B昇騰適配版試用的政務級安全算力中心。當前算力中心正通過將DeepSeek「本地化」，為各類企業、機構部署私有化模型。針對備受關注的安全性問題，目前正在進一步構建政務數據「進不來、拿不走、看不懂、改不了、跑不掉」五重防護體系。



目前算力中心支持DeepSeek-V1至V3、R1等全量版本，涵蓋671B滿血版及7B、14B蒸餾小模型，支持在線推理、API調用、一鍵數據處理、模型微調及部署等，可支撐1000家企業同時接入。(sl)