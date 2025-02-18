17/02/2025 16:29

【ＡＩ】南韓以個資安全暫停DS新下載，中方：一貫要求中企守法

《經濟通通訊社17日專訊》南韓個人資訊保護委員會表示，DeepSeek在南韓的新下載已自15日下午6時起暫停，待其根據《個人資訊保護法》完善後再將重啟。期間，南韓國內的所有應用商店均無法新下載DeepSeek App，此前已下載的用戶可以繼續使用。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上強調，中國政府一貫要求中國企業在嚴格遵守當地法律法規的基礎上開展海外運營，中方也希望有關國家避免採取將經貿科技問題安全化、政治化的做法。



據韓媒報道，DeepSeek因過度收集個人資料等問題而在南韓引發爭議，該委員會上月底去信DeepSeek總部貿詢其於研發和提供服務過程中收集、處理數據的方式，獲DeepSeek回函承認其於推出全球版服務時對南韓相關法律考慮不周，DeepSeek方面表明將積極配合委員會的相關措施。(sl)