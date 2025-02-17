17/02/2025 09:51

【特朗普新政】特朗普任命銀行家約萬諾維奇為美進出口銀行董事長

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普於周日(17日)在社交平台Truth Social中宣布，他對美國進出口銀行(EXIM)行長、佛羅里達州南區聯邦檢察官，以及負責管理國家檔案館的新顧問的提名。



特朗普表示，將提名約萬諾維奇(John Jovanovic)擔任美國進出口銀行董事長兼行政總裁，期望約萬諾維奇利用他在能源、大宗商品和關鍵基礎設施領域的豐富經驗，令美國的能源和製造業再次佔據主導地位。約萬諾維奇是一名金融分析師，其妻子為電視名人、作家兼營養師達芙妮奧茲。



此外，在另一篇帖子中，特朗普表示他提名法官基尼奧內斯(Jason Reding Quinones)擔任佛羅里達州南區聯邦檢察官，以恢復法律和秩序，起訴暴力犯罪，使美國再次安全。



特朗普亦宣布任命拜倫(Jim Byron)為國家檔案和記錄管理局的高級顧問，以幫助管理該機構。自該機構要求司法部調查特朗普上一屆任期卸任後對機密文件的不當處理以來，特朗普一直對該機構持高度批評態度。(rc)