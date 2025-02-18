18/02/2025 17:36

《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數等數據

《經濟通通訊社18日專訊》美國昨日是「華盛頓誕辰紀念日」假期，美股休市一天。港股方面，恒生指數收市報22976，升360點或1.6%，成交3386億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:20pm，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利在一場活動上講話並參加小組討論。19日凌晨2:00am，美聯儲金融監管副主席巴爾在外交關係委員會發表演說，主題為「經濟與金融穩定中的人工智能」。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布2月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負12.6收窄至負2。11:00pm，美國公布2月NAHB房屋市場指數，料由47降至46。明日5:00am，美國公布12月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：搜狐(US.SOHU)等。(wa)