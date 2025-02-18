18/02/2025 08:30

復興亞洲(00274)清盤呈請人已悉售其可換股債券並撤回呈請

《經濟通通訊社18日專訊》復興亞洲(00274)公布，就於去年收到發凱有限公司向香港高等法院提出的清盤呈請與呈請人保持積極溝通，最終於2月14日呈請人已將可換股債券全部轉讓予獨立第三方，新可換股債券持有人所持可換股債券之到期日仍為2026年10月2日。轉讓完成後，呈請人不再為可換股債券持有人。同日，呈請人已與該公司一同簽立並向香港高等法院提交同意傳票，以撤回呈請。實際撤回呈請與否將視乎香港高等法院作出之具同等效力之命令而定。鑒於案例之發展情況及預期將於適當時候撤回呈請，於公告日期，該公司尚未向香港高等法院申請生效令，亦不再打算作出有關申請。



另，復興亞洲亦公布，吳達峰1月27日通知辭任公司獨立非執行董事自2025年1月31日起生效。公司於2025年2月6日收到辭職信。吳於2月14日以書面確認，因投入更多時間於其他業務承擔而辭任，與董事會並無意見分歧。(eh)