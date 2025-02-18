18/02/2025 10:14

【特朗普新政】沙特王儲接見美國國務卿，願做美國及伊朗調停人

《經濟通通訊社18日專訊》沙特阿拉伯王儲薩勒曼周一（18日）在首都利雅得，會見了美國國務卿盧比奧。據沙特官方通訊社報道，雙方就地區和國際事態發展，以及實現安全與穩定交換了意見。



另據美國CNN電視台報道，沙特願意擔任美國與伊朗之間的調解人，希望雙方能夠就限制伊朗核計劃問題達成一致。



*沙特欲擔任美伊調解人*



美國總統特朗普此前表示，願意與伊朗達成協議，而不是對伊朗發動戰爭。特朗普希望與伊朗達成一項可核查的和平核協議，使德黑蘭能夠和平發展與繁榮。



不過，伊朗最高領袖哈梅內伊此前表示，德黑蘭與華盛頓的會談「是不明智的」，因為「解決不了伊朗的任何問題」。(jf)