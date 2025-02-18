18/02/2025 15:36

【外圍經濟】高盛：2025年底黃金目標價上調至3100美元

《經濟通通訊社18日專訊》高盛集團上調2025年底金價目標位，至每盎司3100美元，原因是向國央行買入，且資金流入黃金交易所交易基金(ETF)，這凸顯出華爾街對黃金的熱情。



分析師Lina Thomas和Daan Struyven在報告中說，央行需求可能達到平均每月50噸，高於先前預期。他們表示，如果包括關稅在內的經濟政策不確定性持續，那麼投機頭寸的增加，推動金價觸及每盎司3300美元，意味著26%的年漲幅。



*各國央行爭購黃金*



兩位分析師稱，高盛現在變得更加樂觀的背景，是去年12月官方機構購買量估計為108噸，單是中國就有45噸。而且他們稱，聯儲局兩次降息將「逐漸」提振ETF持有量。



他們還認為，對通脹和財政風險的擔憂升溫，可能會促使各國央行，尤其是持有大量美國國債的央行買入更多黃金。現貨黃金最新報每盎司2909美元，上周創下每盎司超過2942美元的新紀錄。(jf)