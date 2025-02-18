18/02/2025 08:26

【開市Ｇｏ】內地呵護民企，美俄將啟會談，京信通信引入重磅股東

【要聞盤點】



1、美國金融市場周一逢「華盛頓誕辰紀念日」休市一天。日經期貨截至上午8時08分升150點。



2、時隔六年中國再開高規格民企座談會，中國國家主席習近平稱民營經濟前景廣闊大有可為。



3、美俄高官周二在沙地阿拉伯會談，商討烏克蘭停戰籌備工作，烏克蘭促歐洲提名和談代表。



4、哈馬斯暗示停戰後不參與加沙管理，將滿足以色列啟動第二階段停火的其中一個要求。



5、與會代表透露OPEC+或推遲4月增產計劃，但俄方否認與此相關的討論。



6、澳洲央行周二將公布利率決策，或進行四年來首次降息，但未來路徑仍謹慎。



7、中國人大常委會將於2月24至25日審議全國人大會議議程草案及民營經濟促進法草案。



8、據傳滙豐控股(00005)將裁減香港近40名投資銀行家，包括4名董事總經理。



【焦點股】



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- OPEC+或推遲4月增產計劃，俄方否認

- 哈薩克輸油管道泵油站被無人機攻擊，影響歐洲原油供應



京信通信(02342)

- 引入立訊精密董事長之子及英特爾投資，涉資3.7億元



黑芝麻智能(02533)

- 料全年收入同比增長約44%至60%，淨利潤同比扭虧為盈



譚仔國際(02217)

- 控股股東溢價76%建議私有化，今早復牌



儲能股：天能動力(00819)、比亞迪電子(00285)、超威動力(00951)

- 工信部目標2027年壯大新型儲能製造業



TCL電子(01070)

- 料去年經調整歸母淨利潤升最多逾1倍



中國人壽(02628)

- 擬出資35億元人民幣參設合夥企業，投資聚焦於基礎設施公募REITs



正榮地產(06158)

- 控股股東清盤人委任申請聆訊



【油金報價】



紐約期油下跌0.21%，報71.23美元/桶



布倫特期油上漲0.45%，報75.32美元/桶



黃金現貨上漲0.04%，報2899.45美元/盎司



黃金期貨上漲0.03%，報2912.20美元/盎司