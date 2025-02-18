18/02/2025 14:27

【ＡＩ】馬斯克加入AI大模型戰團，發布Grok 3聊天機械人

《經濟通通訊社18日專訊》馬斯克旗下xAI於周一(17日)發布AI聊天機械人Grok 3，馬斯克亦現身於直播介紹Grok 3，加入對OpenAI、DeepSeeker的競爭。



馬斯克指，Grok 3具備強大的推理能力，在各個方面的測試中表現，優於目前市場上所有已發布的聊天機械人，是「地球上最聰明的人工智能」。此外，xAI宣布推出名為「Deepsearch」的Grok-3智能搜尋引擎。



*OpenAI行政總裁考慮新的治理機制*



此外，英國《金融時報》引述知情人士，OpenAI行政總裁阿特曼和董事會其他成員，正在考慮一系列新的治理機制，給予公司董事會強大的投票權，以防止惡意收購，並確保其對重組後公司的控制權。(rc)