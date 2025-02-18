18/02/2025 15:43

【特朗普新政】員工被解僱引發擔憂，美國空管工會正分析安全影響

《經濟通通訊社18日專訊》美國一個代表航空安全人員的工會表示，正在評估上周五(14日)晚間波及美國聯邦航空管理局(FAA)員工的一系列解僱事件的影響。



全國航空管制員工會(NATCA)在聲明中表示，正在分析相關報告中聯邦僱員被解僱對航空安全、國家空域系統和工會會員的影響。該工會代表空中交通管制員、工程師和其他航空安全專業人員。



據另一個代表航空領域聯邦僱員的工會職業航空安全專家工會，上周五晚上7點後，數百名處於1年試用期的FAA員工開始陸續收到有關裁員的信息。



美國交通部發言人周一(17日)在聲明中表示，FAA保留了執行「安全關鍵職能」的員工，該機構將繼續僱用空中交通管制員、以及包括機械師在內的安全專業人員。(rc)