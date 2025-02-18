18/02/2025 14:12

財庫局：財政部連續17年在港發債，推動人民幣穩慎國際化

《經濟通通訊社18日專訊》財經事務及庫務局表示，國家財政部明日進行招標，在香港發行5個系列合共125億元人民幣國債，包括兩年期佔35億元，3年期及5年期各佔30億元，10年期佔20億元，30年期佔10億元。



財庫局指出，去年公布的施政報告提到，會爭取國家財政部增加在港發行國債的規模和頻率。當局衷心感謝中央對香港作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的堅實支持。



財庫局又指，國家財政部自2009年起已連續17年在香港發行人民幣國債，至去年底累計發行總額已達3660億元人民幣。這有助推動人民幣穩慎國際化，同時促進香港債券市場發展，吸引更多國際資金匯聚本港。未來香港會繼續以自身所長，服務國家所需，積極透過銜接國際的金融系統和專業服務，為國家金融強國建設作出貢獻。(bi)