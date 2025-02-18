18/02/2025 16:31

《本港經濟》最新失業率維持3.1%，符合市場預期

《經濟通通訊社18日專訊》政府統計處公布臨時數字顯示，2024年11至2025年1月，本港經季節性調整的失業率為3.1%，與10-12月相同，並符合市場預期。同期就業不足率亦保持不變，維持於1.1%的水平。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，2024年11月至2025年1月，勞動人口和總就業人數分別為382.67萬人和371.66萬人，較上一個三個月期間輕微下跌。期內與上一個三個月期間相比，各個行業的失業率變動不一，但變動幅度普遍不大。



展望將來，孫玉菡預期，短期內勞工市場應大致維持穩定，儘管全球經濟的不確定性將繼續為一些企業帶來挑戰。



本港總就業人數由2024年10月至12月的371.89萬人，下跌至2024年11月至2025年1月的371.66萬人，減少約2300人。同期的總勞動人口亦減少約5700人，至382.67萬人。同期，失業人數(不經季節性調整)減少約3500人至11.01萬人。就業不足人數為4.3萬人，與上一個三個月期間的數字4.35萬人大致相若。(cl)

