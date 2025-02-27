18/02/2025 19:22

【ＡＩ】創科局：Deepseek為港研發語言大模型提供參考

《經濟通通訊社18日專訊》DeepSeek研發的AI大模型橫空面世，引起廣泛關注。早前有報道指DeepSeek在香港成立兩間公司，分別為Deepseek Limited、DEEPSEEK (HK) LIMITED，企業類型均為私人股份有限公司。



內媒引述香港創新科技及工業局發言人稱，樂見內地及香港在人工智慧領域有更多創新和發展，為社會提供更多具成本效益、安全、可靠且符合道德規範的人工智慧應用。



發言人指，DeepSeek以創新的技術和較為低廉的成本訓練出色的大語言模型產品，公司的創新為香港自主研發本地語言大模型提供了有力參考，有助激發香港AI的進一步創新及研發，會繼續留意和參考人工智慧的最新技術發展，期望香港能夠繼續打造及應用不同的優秀人工智慧技術，以推動香港在人工智慧領域整體的多元化發展。(bi)