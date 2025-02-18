18/02/2025 19:29

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，滙控恒生公布業績

《經濟通通訊社18日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及滙控恒生公布業績，料為周三（19日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會非貨幣政策會議（線上）舉行。周三本港時間9:00am，新西蘭央行公布貨幣政策聲明，並就貨幣政策決定召開記者會。9:30am，日本央行審議委員高田創在一場會議上講話。



*英國公布CPI，美國公布建築許可等數據*



數據方面，周三5:00am（本港時間．下同），美國公布12月長期資本流動。7:50am，日本公布1月出口，年率升幅料由2.8%擴大至7.7%；1月進口年率升幅料由1.7%擴大至9.3%；1月貿易收支料由1325億日圓跌至負21038億日圓。3:00pm，英國公布1月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料由2.5%擴大至2.8%；1月核心消費者物價指數年率升幅料由3.2%擴大至3.7%。5:30pm，英國公布12月房價指數。9:30pm，美國公布1月建築許可，月率跌幅料由0.7%擴大至1.5%；1月新屋動工料由149.9萬降至139.7萬，月率料由15.8%逆轉至下滑6.8%。



在本港，明日公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)等。(wa)