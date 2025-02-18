18/02/2025 17:31

中銀香港:續積極參與離岸人民幣市場建設和金融市場互聯互通

《經濟通通訊社18日專訊》中銀香港(02388)副總裁陳文出席論壇致歡迎辭時表示，人民幣國際化為香港國際金融中心發展注入強勁動力，香港在人民幣國際化進程中發揮著至關重要的樞紐作用，人民幣產品日益豐富，並向周邊地區和全球市場輻射香港人民幣業務優勢。中銀香港作為全球清算量最大的人民幣清算行，持續投放資源提升人民幣清算服務，去年12月起延長跨境人民幣清算服務時間，由周一至周五每日24小時提供即時跨境人民幣清算服務。



他表示，中銀香港致力通過財富管理配套，促進跨境理財資金雙向流動，並將繼續積極參與離岸人民幣市場建設和金融市場互聯互通，通過豐富的人民幣產品及廣闊的人民幣應用場景，滿足個人、企業和金融機構日益增加的人民幣金融服務需求，支持實體經濟發展，促進香港融入國家發展大局。



*截至去年底香港人民幣存款總額達約1.1萬億*



財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時表示，在推動人民幣國際化進程中，作為國家的國際金融中心的香港，角色至關重要。今天，香港已經是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，擁有全球最大的離岸人民幣資金池、外匯市場及場外利率衍生工具市場。該行提供多元化的人民幣產品與服務，並在結算、融資及資產管理方面處於領導地位。



陳浩濂指出，截至去年年底，香港人民幣存款總額（包括存款證）達約1.1萬億元人民幣，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。香港的人民幣即時支付結算系統亦持續增長，2024年日均交易額達30975億元人民幣，按年增長近五成。此外，根據SWIFT的數字，全球約七成半的離岸人民幣支付款額經香港處理。(bn)