18/02/2025 11:21
《港元利率》恒指升破兩萬三，一個月拆息創一個月新高
《經濟通通訊社18日專訊》恒指今早升破兩萬三關口，港元匯價亦走高，拆息普遍上揚，其中，與樓按相關的一個月拆息連升四天，報3.94964厘，為1月14日以來最高，但隔夜息從高位回落13基點，報4.10143厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，今報3.95762，見1月14日後最高，六個月拆息微升至3.97345厘，一年期則降至4.01887厘。
港元匯價今早最高曾見7.7787兌1美元，重返昨天高位，並創1月21日後最高，最新報7.7793，較前收市價升0.015%。
內地時隔六年再開高規格民企座談會，中國國家主席習近平稱民營經濟前景廣闊大有可為。外資券商對民企座談會看法正面，恒指今早高開48點後，最多漲418點，高見23034，升越兩萬三關，並再創逾四個月高。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，今報3.95762，見1月14日後最高，六個月拆息微升至3.97345厘，一年期則降至4.01887厘。
港元匯價今早最高曾見7.7787兌1美元，重返昨天高位，並創1月21日後最高，最新報7.7793，較前收市價升0.015%。
內地時隔六年再開高規格民企座談會，中國國家主席習近平稱民營經濟前景廣闊大有可為。外資券商對民企座談會看法正面，恒指今早高開48點後，最多漲418點，高見23034，升越兩萬三關，並再創逾四個月高。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.10143
|-13.369
|一周
|3.90976
|+10.768
|兩周
|3.9669
|+12.523
|一個月
|3.94964
|+7.238
|兩個月
|3.95762
|+4.833
|三個月
|3.95762
|+4.833
|六個月
|3.97345
|+2.577
|一年
|4.01887
|-0.036
資料來源：香港銀行公會