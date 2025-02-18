18/02/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.10143 -13.369 一周 3.90976 +10.768 兩周 3.9669 +12.523 一個月 3.94964 +7.238 兩個月 3.95762 +4.833 三個月 3.95762 +4.833 六個月 3.97345 +2.577 一年 4.01887 -0.036

《經濟通通訊社18日專訊》恒指今早升破兩萬三關口，港元匯價亦走高，拆息普遍上揚，其中，與樓按相關的一個月拆息連升四天，報3.94964厘，為1月14日以來最高，但隔夜息從高位回落13基點，報4.10143厘。反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，今報3.95762，見1月14日後最高，六個月拆息微升至3.97345厘，一年期則降至4.01887厘。港元匯價今早最高曾見7.7787兌1美元，重返昨天高位，並創1月21日後最高，最新報7.7793，較前收市價升0.015%。內地時隔六年再開高規格民企座談會，中國國家主席習近平稱民營經濟前景廣闊大有可為。 外資券商對民企座談會看法正面，恒指今早高開48點後，最多漲418點，高見23034，升越兩萬三關，並再創逾四個月高。(cl)資料來源：香港銀行公會