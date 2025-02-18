18/02/2025 11:42

【外圍經濟】追捧DeepSeek，全球對沖基金棄印度投中國

《環富通基金頻道18日專訊》據彭博社報道，憑藉DeepSeek的技術突破，全球對沖基金以數月來最快速度湧入中國股市，推動在岸與離岸市場總市值增長超1.3萬億美元。



與此同時，印度市場同期蒸發7200億美元，創下歷史最大資金外流紀錄。MSCI中國指數連續三個月跑贏印度指數，為兩年最長連升周期。



此外，機構調倉動作明顯，大多數基金最近幾個月都在減少對印度股票的敞口，並增持中國股票。



報道顯示，Eastspring等資金管理公司近期增持中國互聯網板塊，同時減持「估值透支」的印度中小盤股。Man Group旗下亞洲基金將中國倉位從30%提升至40%，印度倉位則從21%降至18%。(rc)