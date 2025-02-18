18/02/2025 10:10

《基金觀點》景順：印度經濟見復甦跡象，股市或再現動力

《環富通基金頻道18日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於印度股市的觀點。



*本季經濟增長或溫和復甦，印股長期結構性前景良好*



印度經濟目前略有放緩，令當地股市黯然失色。Nifty 50指數較去年9月份的最高水平低了約10%左右，儘管此前該指數的總回報從新冠疫情期間的低點回升了267%。儘管短期內存在周期性不利因素，但隨著印度或有機會很快成為全球最大的增長動力，印度股市的長期結構性前景依然良好。



家庭消費放緩，尤其是在城市地區。工資增長停滯不前，並拖累家庭資產負債表。印度的大型消費品公司前幾個季度的盈利有所放緩。但食品通脹的緩解可能會減輕一些壓力，這或許可以解釋農村消費開始回升的原因。工業領域的帶動下，本季度經濟增長可能會出現溫和復甦。



*政府推刺激經濟增長政策，對出口美國依賴程度較低*



2月份推出的兩項關鍵政策，為印度政府的促增長計劃提供了一些線索。首先，政府宣布為中產階層提供1萬億印度盧比（115億美元）的稅收減免，這應該有助於提振消費。其次，印度儲備銀行將政策利率下調25點子至6.25%，這是5年來的首次減息。



一個主要風險是，印度可能會受到特朗普「互惠關稅」政策的影響。但好消息是，與其他亞洲主要經濟體相比，印度對出口美國的依賴程度較低。印度的出口大部分是服務業，目前約佔印度國內生產總值的10%，遠高於疫情前的7%。



從長遠來看，印度將需要開放更多的產業，以吸引更多的外商直接投資。一旦周期性增長的不利因素開始減弱，企業盈利超出預期，印度股市可能會重新復甦。貨幣寬鬆加上財政開支的改善，應該會在未來數月提振經濟增長。高頻指標已經顯示出一些復甦跡象。印度股票在很長一段時間內都很昂貴。但高估值並不太令人擔憂，因為歷史表明，投資者願意為增長買單。(wa)