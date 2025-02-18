18/02/2025 15:46

【大國博弈】安本：對中國前景謹慎樂觀，美加徵關稅無阻增長勢頭

《環富通基金頻道18日專訊》安本中國金融狀況指數(CFCI)在2024年最後一季度出現上升，延續了5月份開始的金融狀況寬鬆趨勢，並將指數推向10年新高。安本中國金融狀況指數在2024年年底達到2.1，其過去10年的前一紀錄為1.6（2016年1月）。



*儘管面臨貿易戰挑戰，經濟仍顯韌性*



中國第四季度GDP按年同比增長5.4%，超出市場預期，表明即使預期發生與美國的貿易戰，經濟也能保持強勁的動力，如工業生產和零售銷售等關鍵指標在2024年底普遍有所改善，並超出市場預期，而最近的農曆新年外出和旅遊數據較去年有所改善。



對美國的出口有所增加，可能某種程度表明貨物在關稅落實前提早出貨。然而，外部需求似乎是有廣泛基礎，挑戰在關稅落實前提早出貨而顯著推動第四季度出口強勁的說法。例如，中國對東盟的出口在過去3個月也有所增強。



儘管房地產行業仍然脆弱，但最新的房產數據凸顯出過去兩個月出現復甦跡象。報告房價上漲的城市比例從9月份的幾乎零增加到新建住宅約33%和現有房產約13%。無論是一線城市還是二線城市都報告了又一個月的價格上漲，而三線城市的價格下降速度至少有所放緩。這表明對家庭資產負債表的影響可能正接近一個轉折點。



安本高級新興市場經濟師Robert Gilhooly表示，自去年9月底以來觀察到的政策轉向不太可能解釋到大部分第四季度所見經濟加速。考慮到政策寬鬆與其對經濟影響之間的滯後，大部分刺激措施可能仍在逐步發揮作用。這表明，最近的寬鬆措施應該會支持年初上半年的增長。



*3月兩會或宣布更果斷措施刺激家庭消費*



安本中國金融狀況指數在2024年最後一季度上升，延續了5月份開始的金融狀況寬鬆趨勢。這一寬鬆的主要驅動因素是利率下降，如政策和存續期相關的部分，儘管近幾個月貨幣和信貸也變得更具支持性。雖然企業對信貸的需求仍然低迷，但社會融資規模(TSF)在12月記錄了強勁的季節性調整後流入量，達到3.9萬億人民幣。這一數字比過去5個月的平均值高出約1萬億，接近最高值。總的來說，中國人民銀行的降息和債券收益率下降，顯著令金融狀況寬鬆，達到自全球金融危機以來未出現的程度。



Robert Gilhooly評論道，這仍然與2009年所見的「火箭炮式級別」刺激措施有些差距，但中國最近的政策轉向是重要的－－現在政策杠杆已經預備就緒－－應該有助於緩解另一場貿易戰的大部分影響。預計3月份「兩會」期間可能會宣布更加果斷的措施來刺激家庭消費，如擴大商品換購計劃和加強社會安全網。



*美關稅將使中國政府採更堅定寬鬆政策*



中美之間的貿易緊張持續帶來不確定性。美國總統特朗普已宣布對中國商品加徵額外10%的關稅。同時間，中國宣布對美國能源和農業設備徵收10至15%的報復性關稅。它還對美國科技公司發起了反壟斷調查，並暗示可能對關鍵礦物的出口實施限制。



Robert Gilhooly評論道，美國貿易相關行動的時間表仍然非常不明確。預計中國商品面臨的平均雙邊關稅率可能會在35-40%左右，從拜登任期末的大約15%上升，並且高於2月2日最新宣布的關稅所預期的25%。然而，這樣的關稅應該促使中國政府採取更加堅定的寬鬆政策，從而緩解對增長的大部分影響。



*專注國內消費公司提供對關稅絕緣性*



對投資市場而言，安本中國股票主管姚鴻耀表示，中國公司這次準備得更好，已在第一次貿易戰期間分散了他們的生產基地。這應該使公司更易管控關稅對盈利的影響。雖然這些地緣政治緊張局勢並非新鮮事，但它們實際上可能為長期投資者提供有利的投資切入點，尤其是隨著估值接近觸底水平。預期專注於國內消費的品牌將在廣泛徵收關稅的情況下提供一定的絕緣效果。



安本對中國的前景保持謹慎樂觀。隨著市場預期2025年的盈利增長傾向於低雙位數，預期任何向上修正的可能性會更高，這取決於貨幣和財政刺激的後續實施。從估值的角度來看，仍然看到優質公司的估值與盈利表現之間存在脫節。鑑於中國的邊際誤差仍具吸引力、估值合理，且市場持倉處於低水平，相信這些公司有長期和持續被估值重估的空間，尤其是考慮到目前的市場負面情緒。此外，相信安本對優質公司和國內消費偏好的策略定位良好，能夠從市場流動性和政策支持中受惠。(wa)