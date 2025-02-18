18/02/2025 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》擊球率

《宏觀銓局》美國職棒大聯盟擁有超過1200名球員，而2024年最佳球員的打擊率為0.354。也就是說，該球員的平均擊球成功率不到36%。美職聯這千二名球員的平均年薪高達498萬美元。相較之下，股票基金經理的擊球率應該在0.500以上，也就是說，基金經理的股票選擇正確率應該超過50%，但就筆者所知，很多基金經理的平均年薪遠遠不到400萬美元。每當聽到同事抱怨孩子在學校學習不夠努力時，我總是向他們舉出這個例子。熟悉統計數據的讀者可能會反駁，指筆者沒有點出美國職業運動的入場門檻比醫學院或法學院要高得多，而且職業運動員大多有身體勞損或後遺症，職業生涯往往很早就結束。但筆者的觀點是，孩子總會找到自己的而一片天，對某些孩子來說，「科科A」未必是最好的目標，不應強求。



本年迄今（2月12日），全球股票市場表現正面。以當地貨幣計算，MSCI歐洲股票指數上漲逾8%，隨後是升3%的美國標普500指數，而MSCI亞太地區（除日本）指數則升2.9%。不過MSCI日本指數同期下跌了2%。債券方面，彭博美國綜合債券指數上漲0.2%，而ICE美國銀行1-3年期BB-B美國高收益指數（短期美國高收益債券指數）迄今上漲1.2%。去年第四季企業盈利優於預期，加上俄烏戰爭可望和平解決，促使歐洲股市反彈。在年初（即不到兩個月前），投資者本來預期歐洲企業的盈利增長率僅為2.4%，但目前的預測已上調至3.2%。



迄今為止，已公布業績的上市歐洲公司不到40%，其中醫療、工業和銀行業的貢獻最大。美國企業的業績更是亮麗。標普500指數有73%市值的企業已派出成績表，預計第四季度收入將增長5.0%、每股收益則增長12.2%。整體而言，有69%的美國公司盈利超出預期，超出幅度為6.3%。美國就業市場依然健康，失業率從去年12月的4.1%下降至今年1月的4.0%。拜登總統時代的就業市場於1月結束，在10月至1月這3個月間的平均非農業就業職位增加了23.7萬個，為2023年3月以來最高水平。繼12月按月升0.4%後，美國消費者物價指數於1月再漲0.5%，且升幅超出預期，在經濟不明朗的情況下，聯儲局或會暫停減息。期貨市場預測聯儲局於今年年底再減息25點子的可能性下調至70%，低於通脹報告發表前一天的80%。



在資產配置方面，比起其他地區，筆者還是比較喜歡美國市場。對於債券投資者來說，短存續期債券可望優於長存續期債券。隨著特朗普陸續展開新政，美國長期國債（即10年期或以上）的波動性可能會加劇。美國經濟持續強勁，企業盈利持續表現出色。投期為6至12個月的股票投資者或可考慮採用「等權重投資組合」，即是對所有股份都持有相同的比例，原因是美國標普500等權重組合的估值正低於傳統的加權組合，而且科技七雄的升勢似乎已漸漸擴展至其餘493隻股票。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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