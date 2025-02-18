18/02/2025 08:27

【大國博弈】台灣據報考慮向美國購買武器，價值或達100億美元

《經濟通通訊社18日專訊》據《路透》引述知情人士透露，台灣正考慮向美國採購價值數十億美元的武器，希望在大陸持續對台灣施加軍事壓力之際贏得特朗普政府的支持。



三位消息人士表示，台灣正在與華盛頓進行談判。該購買軍火計劃旨在向美國表明台灣致力於防務。其中一位消息人士稱，計劃將包括採購海岸防禦巡航導彈和HIMARS火箭。台方新採購的武器價值70億至100億美元，不太可能少於80億美元，該消息人士補充道。



另外，台灣計劃提出一項特別國防預算，優先考慮精確彈藥、防空升級、指揮和控制系統、後備部隊裝備和反無人機技術。



白宮沒有立即回應置評請求。不過美國國家安全顧問沃爾茲之前表示，他希望加快向台灣交付武器的速度。台灣方面拒絕就具體的採購發表評論。(ry)