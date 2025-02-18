18/02/2025 08:38

【ＡＩ】騰訊聊天機器人「元寶」接入自研混元T1模型

《經濟通通訊社18日專訊》騰訊(00700)昨宣布旗下聊天機器人「元寶」接入DeepSeek模型後，迅速推出自研的對標模型。



據《財新》報道，騰訊元寶在提供由DeepSeek R1模型提供能力的深度思考功能外，接入了騰訊自研的混元T1模型提供該功能，目前T1模型的功能開啟小範圍灰度測試，部分參加測試的用戶可以自選DeepSeek R1或混元T1進行深度思考。



值得注意的是，T1是騰訊此次新推出的模型，騰訊未有說明T1的技術原理和能力指標，僅稱T1是一個深度思考模型，專為複雜任務設計，能夠理解問題的多重維度和潛在邏輯關系。若T1是在模型的後訓練階段採用強化學習技術增強模型能力，則T1是騰訊混元模型發布的第一款推理模型。(ry)