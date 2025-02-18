18/02/2025 08:53

【ＡＩ】民生證券：中國算力需求會孕育自己的「英偉達」

《經濟通通訊社18日專訊》近日，民生證券副總裁、研究院院長胡又文在接受《證券時報》採訪時表示，中國在AI領域追趕速度加快，隨著國產算力芯片發展，「中國會孕育自己的『英偉達』。」



胡又文稱，DeepSeek所有模型均為開源模型，即所有應用廠商一夜之間都擁有了可以比肩頂級AI的大模型，而且還可自行二次開發、靈活部署，這將加速AI應用的發展進程。模型算力效率突破，看起來影響單位計算的價格，進而壓縮高性能芯片供應商的利潤空間。不過，從更長的周期來看，這恰恰會加速AI的普及和創新，帶來算力需求更大量級的提升。



*看好國產AI算力芯片發展，行業業績將增*



DeepSeek讓全球看到了中國在AI方面的追趕，胡又文看好國產AI算力芯片發展，認為中國會孕育自己的「英偉達」；其次是雲產業鏈，公有雲廠商會非常受益於DeepSeek開源迎來新的發展機遇，如同ChatGPT對於微軟雲業務的助力；應用場景拓展亦充滿潛力，在電商、社交等領域，中國擁有龐大的用戶群體和豐富的應用場景。



胡又文還提到，根據2024年度業績預告，A股算力硬件子行業增速最為突出，如AI芯片、服務器製造等。隨著AI應用需求增長，算力需求也將大增，有望推動相關公司實現業績較大增長。(ry)