18/02/2025 14:04

【大國博弈】SHEIN高層：美取消免稅條款，公司增長仍勁

《經濟通通訊社18日專訊》據《路透》報道，快時尚零售商希音(SHEIN)執行主席唐偉周一(17日)去信投資者稱，儘管美國終止了對來自中國的小額包裹免稅待遇並提高了關稅，但公司增長依然強勁。



Shein正尋求在英國倫敦上市，但美國總統特朗普早前決定終止對價值低於800美元的予以小額包裹免稅待遇，引發了外界對該公司商業模式的擔憂。據路透引述上述信件指，SHEIN似乎旨在向投資者保證，公司可在其美國廉價服裝市場的激烈競爭環境中保持優勢。



唐偉指出，儘管最近遇到一些挑戰，但公司的增長勢頭依然強勁，這得益於SHEIN能夠以始終如一的實惠價格提供多樣化的時尚和生活方式產品；SHEIN正投資於供應鏈的進步，以提高效率和響應能力，還有更好的物流，以確保更快、更可靠的交付。有關信中沒有提供增長數字或財務信息。(ry)