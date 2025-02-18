18/02/2025 14:04

【ＡＩ】谷歌前高管、AI專家吳永輝入職字節跳動

《經濟通通訊社18日專訊》據《上海證券報》報道，資深AI專家吳永輝博士近期已從谷歌離職，正式加盟字節跳動。對此，字節跳動相關人士予以確認。目前，吳永輝博士已入職字節跳動。



吳永輝曾在谷歌任職長達17年，此前職位為「Google Fellow」。據知情人士透露，在谷歌的工程和技術職位體系中，「Google Fellow」是一個非常高的技術職位，相當於副總裁(VP)級別，通常授予在技術領域有卓越貢獻的專家，負責引領公司的技術願景和推動創新。



據相關報道，此次吳永輝加盟字節跳動將擔任大模型團隊Seed基礎研究負責人一職，專注於大模型基礎研究探索以及AI for science等偏長期的研究項目。據悉，吳永輝直接向字節跳動CEO梁汝波匯報。(jq)