18/02/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶58點子，報7.2650

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1697，較上個交易日升5點子，三連升，創2月6日以來近兩周新高，和市場預測偏離收窄至不足850點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開58點子，報7.2650，上個交易日即期匯率收盤報7.2592。



全國人大常委會會議於2月24-25日召開，會議將審議「民營經濟促進法草案」等。周一中國召開高規格民企座談會，國家主席習近平出席會議強調，民企和民營企業家「大顯身手正當其時」。



德商銀行最新觀點指出，由於特朗普的關稅和美國經濟增長前景，預計今年美元將普遍走強。對人民幣而言，關稅和中美負利差仍明顯，這些都會對人民幣造成壓力。預測到2025年中期，人民幣將貶至7.50，並在明年保持這一水平。該行並預計，中國人行也不會允許人民幣貶值太多，避免貶值引發資金外流。(jq)