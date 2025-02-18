18/02/2025 16:44

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌191點子，報7.2783

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2783，較上個交易日4時30分收盤價跌191點子，止三連升，創2月13日以來近一周新低，全日在7.2650至7.2830之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌163點子，報7.2811。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1697，較上個交易日升5點子，三連升，創2月6日以來近兩周新高，和市場預測偏離收窄至不足850點。



周一中國召開高規格民企座談會，國家主席習近平出席會議強調，民企和民營企業家「大顯身手正當其時」。市場人士指出，事件對股市影響較為直接，對人民幣匯率的擾動暫時比較小。



市場人士表示，市場缺乏關鍵訊息，美元暫時企穩，逢低購匯客盤再度出手，推動匯價回落。畢竟特朗普的進一步關稅政策只是暫時擱置，另外地緣局勢仍撲朔迷離，要扭轉市場的單邊預期，還需要更多的利好。



花旗銀行認為，目前中國尚未採取政策抵消美國加徵關稅的影響，目前市場也在等待中美雙方進一步的政策動向，人民幣維持整體偏強走勢。(jq)