18/02/2025 10:05

【ＡＩ】字節CEO梁汝波：今年AI業務重點包括探索智能上限

《經濟通通訊社18日專訊》據《財新》報道，字節跳動上周四(13日)舉行全員會，字節跳動CEO梁汝波在會上指出，字節跳動AI業務在2025年有三大重要工作：探索智能上限、探索新的UI(用戶界面)交互、加強規模效應。



梁汝波表示，之所以明確「追求智能上限」，是因為AI的智能水平是最重要的，「我們要把提高智能本身當成最重要的目標，而不是某個產品的DAU(日活躍用戶數量)」。他認為，AI是一場馬拉松，「現在還很早，只是前500米。我們希望團隊的心態是既進取，又耐心」。



梁汝波並把字節跳動的2025年度關鍵詞定為「務實浪漫」。他解讀稱，「浪漫」即夢想遠大、超越現狀，字節跳動的目標是做一家創新科技公司、永遠有想象力的公司；「務實」是直面現實，解決問題，注重實際效果，「務實浪漫」就是把想象變成現實。具體而言，就是要做好基礎工作，保持直接、清晰的溝通方式，關注實際效果，快速行動，不官僚、不內捲。(sl)